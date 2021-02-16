Трагедія у Жовківській лікарні: головний лікар вирішив звільнитися

У листопаді 2020 року у Жовківській районній лікарні через відсутність електропостачання померли двоє людей, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень

Мер міста Жовкви, що на Львівщині, Олег Вольський звільнив Ігоря Шевціва – головного лікаря місцевої центральної районної лікарні, у якій у листопаді минулого року через знеструмлення померли двоє пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ. Розпорядження Олега Вольського опубліковане в понеділок, 15 лютого, у Facebook.

«Згідно з виданим мною розпорядженням – з 15 лютого 2021 звільнений Шевців Ігор Євгенович з посади директора КНП «Жовківська лікарня» (Жовківська ЦРЛ). Наступний етап – проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника установи, про який повідомимо пізніше», – написав Вольський.

Повідомляється, що обов'язки директора лікарні виконуватиме заступник Володимир Боровик.

Як розповів сам Шевців Zaxіd.net, його звільнення було спільним рішенням разом Вольським. Лікар сподівається надалі залишитися працювати в лікарні.



«Це було спільне рішення. Я написав заяву. Поки я звільнився з посади головного лікаря. Дайте я визначуся і тоді все всім розповім. Якщо мене візьмуть, то залишаюся», – сказав Шевців.

У листопаді 2020 року у Жовківській районній лікарні через відсутність електропостачання померли двоє людей, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). У розпорядженні лікарні були два електричні генератори на випадок аварійного відключення енергопостачання, але їх з незрозумілих причин не пустили в дію. За фактом смерті пацієнтів поліція відкрила кримінальне провадження.

Згодом міністр охорони здоров'я Максим Степанов перевірив всі українські лікарні через смерть пацієнтів у Жовкві. І вже вдень 29 листопада Степанов виявив порушення під час перевірки без попередження Житомирської обласної лікарні імені О.Ф. Гербачевського.

Зазначимо, світло у лікарні міста Жовква 27 листопада відмикали двічі. А керівництво медзакладу було наперед повідомлене про обидва випадки, кажуть в «Львівобленерго».



