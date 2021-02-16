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    Здоров'я

    Львівські медики видалили жінці 30-кілограмову пухлину

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    Фото пацієнтки зі своїми лікарями - Львівські медики видалили жінці 30-кілограмову пухлину
    Фото пацієнтки зі своїми лікарями

    У пацієнтки виявили пухлину заочеревинного простору, яка практично заповнила всю черевну порожнину

    У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі лікарі прооперували 47-річну жінку з Івано-Франківської області, видаливши їй 30-кілограмову пухлину.

    Про це повідомляє Zaxid.net.

    За словами лікарів, жінці вже важко було ходити, дихати, і вона не могла їсти.

    «У пацієнтки виявили пухлину заочеревинного простору, яка практично заповнила всю черевну порожнину. Вона стискала органи черевної порожнини. Жінка знала, що у неї пухлина, але боялася йти до лікарів. Прийшла тільки тоді, коли пухлина вже не давала їй нормально жити», – розповів завідувач відділення абдомінальної хірургії Мирон Огорчак.

    Гістологічне дослідження пухлини показало, що у пацієнтки була рідкісна пухлина черевної порожнини – ліпосаркома.

    Завдяки успішно проведеній операції, яка тривала понад шість годин, прогноз хороший, але жінка повинна регулярно проходити консультації у онколога.

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    Теги: здоров'я Львів лікар лікарня
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