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    Лікар продав немовля, батьки якого не змогли оплатити рахунки за пологи

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    Інцидент стався в містечку Туламба, що в провінції Пенджаб - Лікар продав немовля, батьки якого не змогли оплатити рахунки за пологи
    Інцидент стався в містечку Туламба, що в провінції Пенджаб
    Фото з відкритих джерел

    Акушер силою відібрав хлопчика у пари, а самих батьків охоронці вивели на вулицю

    Лікар акушер-гінеколог в одному із пологових будинків Пакистану продав новонароджену дитину.

    Про це пише видання ARY News.

    Повідомляється, що інцидент стався в містечку Туламба, що в провінції Пенджаб.

    За даними поліції, кілька днів тому жінка народила хлопчика в приватній лікарні. Але ціна за пологи виявилася непідйомною для молодої пари – чоловік з дружиною не змогли оплатити медичні рахунки.

    Як лише пара сказала, що у них немає таких грошей, які вимагає пологовий будинок, лікар, який приймав пологи, запропонував їм продати новонародженого для оплати його послуг. Батьки відмовилися від такої пропозиції.

    Але лікар силою відібрав хлопчика у пари, а самих батьків охоронці вивели на вулицю. А вже через кілька годин акушер знайшов покупця на дитину – чоловіка на ім’я Фейсал.

    Пара одразу звернулася до поліції і написала заяву на лікаря.

    «Прийнявши оперативні заходи у зв'язку з цим повідомленням, поліція провела рейд у лікарні і затримала лікаря. За словами джерел, адміністрація лікарні чинила тиск на пару, щоб ті не звернулися до суду», - пише видання.

    Цей інцидент обурив користувачів мережі зі всього світу. Зокрема, користувачі соцмереж пишуть, що «цей лікар - тварина, і його слід ізолювати, бажано в зоопарку, оскільки він являє небезпеку для суспільства».

    А інші небайдужі люди пропонують зібрати гроші для бідних батьків на GoFundMe, щоб «з цього моменту у дитини була краще життя».

    Теги: гроші лікар Пакистан поліція жінка чоловік батьки немовля пологи пологовий будинок
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