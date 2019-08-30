  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Обвал будинку у Дрогобичі: рятувальники завершили розбирати завали

    • Розсилка
    У м. Дрогобич Львівської області в повному обсязі завершено роботи з розбору завалу будівельних конструкцій - Обвал будинку у Дрогобичі: рятувальники завершили розбирати завали
    У м. Дрогобич Львівської області в повному обсязі завершено роботи з розбору завалу будівельних конструкцій
    Фото: ДСНС

    У ході пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС врятовано 7 осіб, у тому числі 5 дітей

    У місті Дрогобич на Львівщині, де два дні тому стався обвал під'їзду житлового будинку, роботи з розбору завалу будівельних конструкцій завершено в повному обсязі.

    Про це сьогодні повідомляє ДСНС.

    «29 серпня о 18:00 у м. Дрогобич Львівської області в повному обсязі завершено роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. Загалом, у ході пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС врятовано 7 осіб, у тому числі 5 дітей», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Зазначається також, що виявлено тіла 8 осіб, смерть яких наступила одразу під час завалу.

    Як уточнили в ДСНС, 28 серпня о 5.20 ранку знайдено тіло жінки (1975 р.н.); тіло чоловіка (1962 р.н.) знайдено о 8:25 того ж дня. 29 серпня тіло чоловіка (1977 р.н.) виявлено о 00:20; жінк (1940 р.н.) - о 02:50; жінки (1955 р.н.) - о 03:16; хлопчика (5 років) - 03:29; жінки (1939 р.н.) - о 04:50.

    Напередодні у Дрогобичі поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства в рамках розслідування справи про обвал житлового будинку, внаслідок чого загинуло вісім осіб.

    Зазначається, що за фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101, у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

    Максимальне покарання, передбачене санкцією статтей, – від 5 до 12 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 28 серпня о 2.46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина).  З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

    Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

    Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

    У Дрогобичі було оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського.

    Читайте також
    Львівщина ДСНС рятувальники розслідування будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ