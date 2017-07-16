Трамп допустив повернення США до Паризької кліматичної угоди

Трамп очікує на «більш справедливі» по відношенню до США умови угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть знову приєднатися до Паризького угоди по клімату. Про це він сказав у ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Сольберг, повідомляє BBC. «Паризька угода по клімату була дуже несправедливою по відношенню до США. Нам було дуже складно займатися бізнесом. Це



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Дональд Трамп

Трамп очікує на «більш справедливі» по відношенню до США умови угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть знову приєднатися до Паризького угоди по клімату.

Про це він сказав у ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Сольберг, повідомляє BBC.

«Паризька угода по клімату була дуже несправедливою по відношенню до США. Нам було дуже складно займатися бізнесом. Це забрало багато наших найцінніших активів. Але ми, ймовірно, можемо повернутися, якщо умови будуть більш справедливими по відношенню до нас», — президент США.

Нагадаємо, у вересні держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляв, що Сполучені Штати можуть залишитись у Паризькій кліматичній угоді на належних умовах.

Президент США Дональд Трамп 1 червня заявив, що США виходять із Паризької кліматичної угоди. При цьому Трамп наголосив, що абсолютно відданий захисту довкілля, але Паризьку кліматичну угоду у її нинішньому вигляді вважає шкідливою для американської економіки і такою, що надає переваги таким країнам, як Китай та Індія.

Паризька угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.