  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп хоче порозумітися з Путіним під час саміту в Японії

    • Розсилка
    Путін і Трамп на зустрічі G20 в Гамбурзі в липні 2017 року - Трамп хоче порозумітися з Путіним під час саміту в Японії
    Путін і Трамп на зустрічі G20 в Гамбурзі в липні 2017 року

    Саміт G20 запланований на 28−29 червня в Осаці

    Президент США Дональд Трамп повідомив, що має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту G-20 в японській Осаці.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Американський лідер також планує провести зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у кулуарах саміту G20.

    «Я хочу порозумітися з Росією, і я думаю, що нам це вдасться зробити. Я хочу порозумітися з Китаєм, і я думаю, що ми зможемо. Я зустрінуся і з Путіним, і з Сі Цзіньпіном в Японії», — цитує Трампа 

    Саміт G20 запланований на 28−29 червня в Осаці.

    Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін провели перші переговори на саміті G20 в Гамбурзі в 2017 році. Остання запланована зустріч в Аргентині не відбулася через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

    Трамп раптово скасував зустріч з Путіним, оскільки Росія відмовилася звільнити українські кораблі і моряків.

    Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним.

    Президенти США та Росії під час телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

    Читайте також
    Росія США саміт Путін Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ