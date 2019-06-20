Трамп хоче порозумітися з Путіним під час саміту в Японії



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Путін і Трамп на зустрічі G20 в Гамбурзі в липні 2017 року

Саміт G20 запланований на 28−29 червня в Осаці

Президент США Дональд Трамп повідомив, що має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту G-20 в японській Осаці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Американський лідер також планує провести зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у кулуарах саміту G20.

«Я хочу порозумітися з Росією, і я думаю, що нам це вдасться зробити. Я хочу порозумітися з Китаєм, і я думаю, що ми зможемо. Я зустрінуся і з Путіним, і з Сі Цзіньпіном в Японії», — цитує Трампа

Саміт G20 запланований на 28−29 червня в Осаці.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін провели перші переговори на саміті G20 в Гамбурзі в 2017 році. Остання запланована зустріч в Аргентині не відбулася через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Трамп раптово скасував зустріч з Путіним, оскільки Росія відмовилася звільнити українські кораблі і моряків.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним.

Президенти США та Росії під час телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.