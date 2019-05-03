Україна та Зеленський: у Кремлі розповіли подробиці розмови Путіна з Трампом



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Дональд Трамп та Володимир Путін

Під час розмови президентів США та РФ «зачіпалася обстановка в Україні в контексті недавніх президентських виборів»

Президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін під час останньої телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«Зачіпалася обстановка в Україні в контексті недавніх президентських виборів. Володимир Путін акцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки по реалізації Мінських домовленостей, які мають ключове значення для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту», - йдеться у повідомленні.

Президенти США та Росії також обговорили «поточний стан та перспективи двосторонніх відносин з акцентом на економічну співпрацю».

«Президенти висловилися за розвиток взаємовигідних торгово-інвестиційних зв'язків. Підтверджено взаємний настрій за активізацію діалогу в різних областях, в тому числі з питань стратегічної стабільності», - розповіли у Путіна.

Зазначається, що Путін розповів Трампу про підсумки зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином у Владивостоці. Також вони обговорили ситуацію у Венесуелі.

«Домовлено про продовження контактів на різних рівнях. Глави держав висловили задоволення розмовою, яка відбулася, і яка мала діловий і конструктивний характер», - резюмували у Кремлі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.