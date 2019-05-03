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    Трамп і Путін більше години говорили телефоном

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    Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонні переговори&nbsp; - Трамп і Путін більше години говорили телефоном
    Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонні переговори 

    Представник Білого дому назвала переговори «дуже позитивними»

    Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

    Про це поінформувала представник Білого дому Сара Сандерс, повідомляє «Укрінформ».

    ЗМІ пишуть, що Путін і Трамп обговорили доповідь Мюллера в ході телефонної розмови, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження ДСНО (Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), укладення нової схожої угоди між РФ, США і КНР. 

    Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час брифінгу для журналістів заявила, що розмова пройшла «в позитивному ключі». 

    Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не став розкривати подробиці розмови, лише уточнив, що про це пізніше повідомить Кремль.

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