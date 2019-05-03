Трамп і Путін більше години говорили телефоном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонні переговори

Представник Білого дому назвала переговори «дуже позитивними»

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

Про це поінформувала представник Білого дому Сара Сандерс, повідомляє «Укрінформ».

ЗМІ пишуть, що Путін і Трамп обговорили доповідь Мюллера в ході телефонної розмови, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження ДСНО (Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), укладення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.



Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час брифінгу для журналістів заявила, що розмова пройшла «в позитивному ключі».

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не став розкривати подробиці розмови, лише уточнив, що про це пізніше повідомить Кремль.