Трамп і Путін більше години говорили телефоном
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Представник Білого дому назвала переговори «дуже позитивними»
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.
Про це поінформувала представник Білого дому Сара Сандерс, повідомляє «Укрінформ».
ЗМІ пишуть, що Путін і Трамп обговорили доповідь Мюллера в ході телефонної розмови, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження ДСНО (Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), укладення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час брифінгу для журналістів заявила, що розмова пройшла «в позитивному ключі».
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не став розкривати подробиці розмови, лише уточнив, що про це пізніше повідомить Кремль.