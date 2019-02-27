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    Трамп поспілкується з Кім Чен Ином тет-а-тет 20 хвилин

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    Кім Чен Ин та Дональд Трамп - Трамп поспілкується з Кім Чен Ином тет-а-тет 20 хвилин
    Кім Чен Ин та Дональд Трамп

    Закрита зустріч двох лідерів розпочнеться у середу о 15:40 за Києвом і завершиться о 16:00

    Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в середу, 27 лютого, триватиме близько двох годин, 20 хвилин вони будуть розмовляти один на один.

    Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

    Згідно з цими даними, закрита зустріч двох лідерів розпочнеться о 18:40 (15:40 за Києвом) і завершиться о 19:00 (16:00 за Києвом). Після цього вони продовжать переговори за вечерею.

    Нагадаємо, Трамп і Кім Чен Ин вже прибули до В'єтнаму і заселилися кожен у свій готель.

    Як повідомлялося, зустріч Трампа з Кім Чен Ином запланована на 27-28 лютого.

    Речниця президента США Сара Сандерс розповіла, що в середу 27 лютого в вечері відбудуться переговори тет-а-тет між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. Після цього відбудеться обід, де лідерів КНДР і США будуть супроводжувати перекладачі і по два гості від кожної сторони. Далі переговори в розширеному складі мають відбутися вже в четвер 28 лютого.

    Цілі другого саміту президента США та лідера Північної Кореї у В'єтнамі зосереджені, головним чином, на трьох основних напрямах: покращенні двосторонніх відносин, гарантуванні миру в регіоні та ядерному роззброєнні КНДР.

    Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язався проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

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