Трамп розкритикував Німеччину за недостатні витрати на оборону

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Дональд Трамп

Трамп наголосив, що Німеччина є бенефіціаром НАТО і отримує від альянсу більше, ніж вкладає.

Президент США Дональд Трамп у четвер, 17 травня, знову розкритикував порівняно низькі витрати Німеччини на оборону. Американський президент зазначив, що з країнами НАТО, які не виділяють достатньо коштів на оборону, «розберуться».

«Зокрема Німеччина повинна демонструвати лідерство в альянсі шляхом вирішення проблеми довготривалого недовиконання внесків на оборону», - цитує Трампа інформагенція Reuters

Під час візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга до США Трамп наголосив, що Німеччина є бенефіціаром НАТО і отримує від альянсу більше, ніж вкладає.

Німеччина має витратити наступного року близько 1,3 відсотка ВВП на оборону. У той же час вимога НАТО - два відсотки. Серед країн НАТО цього стандарту дотримуються США, Польща, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Греція та Великобританія.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив «лідерство» Трампа у питанні збільшення витрат на оборону, зазначивши, що минулого року альянс пережив найвагоміше збільшення бюджету за чверть століття. «Дуже важливо, щоб ми вкладали більше в нашу спільну безпеку», - наголосив Столтенберг, оскільки «ми живемо у дедалі більш непередбачуваному світі».

Нагадаємо, проект бюджету ФРН передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону на 1,5 млрд євро у 2018 році - до 38,5 млрд євро, а в 2019 році ці видатки мають сягнути 41,5 млрд євро. Збільшення оборонного бюджету стало причиною суперечок всередині урядової коаліції - міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн наполягала на необхідності більш різкого підвищення видатків.