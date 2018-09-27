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    Трамп розкритикував Німеччину за «Північний потік-2»

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    Трамп розкритикував Німеччину за «Північний потік-2»
    Фото: AFP

    Президент США підкреслив, що якщо Німеччина негайно не поміняє свій курс, то «опиниться в повній залежності від російської сировини»

    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас спокійно відреагував на заяви президента США Дональда Трампа з трибуни ООН, який розкритикував енергетичну політику Німеччини.

    «Це не було чимось новим, і це не було сюрпризом», - заявив Мас в середу, 26 вересня, в Нью-Йорку.

    «Аргументи і нібито факти, які їх підтверджують, не відповідають реальності. Залежності Німеччини від Росії не існує, тим більше в енергетичній сфері», - сказав глава німецького МЗС.

    Споруджуваний газопровід «Північний потік-2» є, за словами Маса, суто економічним проектом, не пов'язаним з політикою.

    У вівторок Трамп обрушився на Німеччину з різкою критикою за участь в проекті «Північний потік 2». Він підкреслив, що якщо Німеччина негайно не поміняє свій курс, то «опиниться в повній залежності від російської сировини».

    У свою чергу Польща, яка добивається незалежності від російських поставок енергоносіїв, удостоїлася похвали президента США.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post заявив, що газогін «Північний потік-2» є геополітичним інструментом тиску на Західну Європу і залежність європейських країн від постачання газу з Росії відкриває їй велике поле для шантажу.

    Джерело: Deutsche Welle

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