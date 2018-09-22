«Північний потік-2»: Порошенко попередив Європу, що Росія може влаштувати газовий шантаж



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«Північний потік-2» – це геополітичний інструмент тиску на Західну Європу - Президент в інтерв’ю Rheinische Post

Порошенко згадав, як йому телефонував Путін із повідомленням про перекриття газу

Газогін «Північний потік-2» є геополітичним інструментом тиску на Західну Європу і залежність європейських країн від постачання газу з Росії відкриває їй велике поле для шантажу. Про це сказав президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post.

«Цей газопровід з економічної точки зору не є вигідним. Це – спроба Росії ослабити Україну, яка завдяки транзиту зараз отримує щороку 3 млрд доларів США прибутку. Але передусім Путін прагне утворити геополітичний інструмент тиску на Західну Європу», - наголосив глава держави, слова якого наводить Банкова.

Водночас він зауважив, що у Німеччині існує сильне політичне лобі цього проекту.

«А проти цього свідчать уперті факти. Україна має у розпорядженні більш, ніж достатньо транзитних потужностей задля постачання російського газу до Європи: 146 млрд кубометрів, з яких наразі використовується трохи більше, ніж 90 млрд. Навіщо ж витрачати 20 млрд доларів США на непотрібний газопровід? Дайте самі відповідь», - сказав президент.

«Я лише можу застерегти наших європейських друзів, і це з огляду на власний гіркий досвід: якщо у питанні газопостачання так залежати від Росії, як від неї кілька років тому залежала Україна, це утворює поле для шантажу. Можу Вас запевнити, це був не найприємніший момент, коли мені зателефонував Путін і повідомив, що наступного дня буде перекрито кран. Не потрапляйте у ту саму пастку», - зауважив президент.