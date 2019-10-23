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    Трамп скасував санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії

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    Дональд Трамп оголосив про скасування санкцій проти Туреччини - Трамп скасував санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії
    Дональд Трамп оголосив про скасування санкцій проти Туреччини

    Влада Туреччини заявила про припинення військової операції в Сирії

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що доручив скасувати всі санкції проти Туреччини, введені у відповідь на військову операцію у Сирії.

    Про це повідомляє CNN.

    «Санкції будуть зняті, якщо не трапиться щось, чим ми будемо незадоволені», — сказав президент США.

    Раніше у Міністерстві національної оборони Туреччини заявили, що наразі немає потреби починати нову військову операцію в Сирії.

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, якщо домовленість, досягнута між Анкарою і Вашингтоном, не буде виконана, турецька армія відновить свою операцію.

    Нагадаємо,президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у Сочі домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордон на схід від річки Євфрат.

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