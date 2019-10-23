Трамп скасував санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії



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Дональд Трамп оголосив про скасування санкцій проти Туреччини

Влада Туреччини заявила про припинення військової операції в Сирії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що доручив скасувати всі санкції проти Туреччини, введені у відповідь на військову операцію у Сирії.

Про це повідомляє CNN.

«Санкції будуть зняті, якщо не трапиться щось, чим ми будемо незадоволені», — сказав президент США.

Раніше у Міністерстві національної оборони Туреччини заявили, що наразі немає потреби починати нову військову операцію в Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, якщо домовленість, досягнута між Анкарою і Вашингтоном, не буде виконана, турецька армія відновить свою операцію.

Нагадаємо,президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у Сочі домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордон на схід від річки Євфрат.