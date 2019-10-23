Путін думає про це з ранку до вечора. Одіозний пропагандист розказав, яке питання мучить російського президента



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Повноваження Путіна на посту президента закінчаться в 2024 році

Пропагандист Дмитро Кисельов зазначив, що підтримка чинним главою держави свого наступника є «загальносвітовою традицією»

Президент Росії Володимир Путін готує собі наступника на посту.

Про це заявив генеральний директор МІА «Росія сьогодні», російський журналіст-пропагандист Дмитро Кисельов, виступаючи на лекції для першокурсників факультету журналістики Московського держуніверситету.

«Сам Путін говорив, що він думає про це з ранку до вечора. Безвідповідально для нього піти, грюкнувши дверима і не залишивши після себе наступника. Я вважаю, що будь-який відповідальний політик повинен забезпечити спадкоємність влади», - сказав Кисельов.

Він зазначив, що підтримка чинним главою держави свого наступника є «загальносвітовою традицією», якої дотримувався і Франсуа Олланд, який підтримав Еммануеля Макрона, і Барак Обама, який виступив на підтримку Хілларі Клінтон.

«Відповідальні політики готують собі наступника. Це нормально. Інша справа, що в Америці Гілларі не обрали, тобто наступник виявився невдалим. Природно, що вирішувати буде народ, будуть прямі вибори. Так само, як Єльцин залишив собі наступника, Путіна, але потім Путін пройшов через прямі вибори», - пояснив Кисельов.

Повноваження Путіна на посту президента закінчаться в 2024 році. Згідно з Конституцією Росії, одна і та ж особа не може займати пост президента більше двох термінів поспіль. Це означає, що Путін, який був обраний главою держави в 2012 році і переобраний в 2018 році, не зможе брати участь в президентських виборах 2024 року.

До слова, від лютого до вересня 2019 року в півтора рази збільшилася частка росіян, які сумарно оцінюють своє ставлення до України як «добре». На сьогодні позитивне ставлення до сусідньої держави декларують 56% росіян, що є максимальним показником в «посткримський» період, починаючи з квітня 2014 року.

Джерело: РБК