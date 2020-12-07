Стало відомо, коли країни ЄС отримають вакцину від Covid-19

Вакцини проти коронавірусу зараз проходять етап перевірки у Європейському агентстві з лікарських засобів

Віргініюс Сінкевічюс, представник Литви в Європейській комісії заявив, що перші вакцини проти коронавірусу можуть бути доставлені у країни ЄС через три-чотири тижні.

Про це він розповів агентству BNS.

За його словами, всі країни, які беруть участь в спільних закупівлях Євросоюзу, отримають вакцину одночасно.

Зараз важливо підготуватися до логістики всередині країни, щоб правильно підготуватися до вакцинації, додав він.

«Ми говоримо про період від трьох до чотирьох тижнів, коли вакцина дійсно може потрапити у держави-члени. Найважливіші акценти - забезпечення логістики всередині країни, підтримання необхідних температур і умов, а також забезпечення їх доступності не тільки в містах, але і в районних центрах», - сказав єврокомісар.

Вакцини проти коронавірусу, розроблені фармацевтичними компаніями, зараз проходять етап перевірки у Європейському агентстві з лікарських засобів. Тільки після схвалення агентство препарати можуть застосовуватися на ринку країн Євросоюзу.

Агентство планує скликати нараду до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо даних про безпеку та ефективність вакцини виробників Pfizer і BioNTech для її затвердження.

Британія стане першою країною Заходу, яка розпочне вакцинацію населення. Процес стартує у вівторок, 8 грудня.

Зазначимо, що Київ вже готує логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу.

Також у МОЗ вважають, що Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року.