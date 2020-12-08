America First: Трамп хоче заборонити давати вакцину від коронавірусу іншим країнам

США можуть почати поставляти вакцину від коронавірусу в інші країни світу наприкінці весни або на початку літа

Глава Білого дому хоче оголосити американцям про «пріоритетний підхід America First»

Президент США Дональд Трамп планує заборонити надання вакцини від коронавірусу іншим країнами, поки нею не будуть забезпечені американські штати.

Відповідне розпорядження Трамп хоче підписати у вівторок, 8 грудня, повідомляє американський телеканал Fox News.

Високопоставлені чиновники з Білого дому розповіли, що Трамп хоче оголосити американцям про «пріоритетний підхід America First». Очікується, що таку заяву він зробить під час брифінгу в Білому домі.

Крім того, джерело, наближене до Робочої групи з питань коронавірусу Білого дому, розповіло, що дозвіл на використання вакцин Pfizer-BioNTech може бути вже в п’ятницю 11 грудня.

«Першочерговим завданням є розповсюдження цих вакцин серед американців, перш ніж ми почнемо доставляти їх по всьому світу, щоб отримати міжнародний доступ», – сказав неназваний чиновник, передбачаючи, що міжнародна допомога може початися наприкінці весни або на початку літа.

Нагадаємо, 7 грудня Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування і екстреного застосування.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Особливістю цієї вакцини є необхідність зберігання при дуже низьких температурах.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.