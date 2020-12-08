Трамп порівняв США з «країною третього світу» через вибори президента

Дональд Трамп про вибори у США: Це ганьба для нашої країни

Глава Білого дому відзначив, що результати були «сфальсифіковані»

Президент США Дональд Трамп розкритикував проведення виборів президента, порівнявши їх із ситуацією в «країнах третього світу».

Про це повідомляє CNN.

Глава Білого дому відзначив, що результати були «сфальсифіковані» й пообіцяв найближчим часом показати «багато важливого та цікавого».

«Це ганьба для нашої країни. Це схоже на країну третього світу, ці бюлетені сиплються з усіх усюд із використанням пристроїв, які невідомо кому навіть належать, і про які ніхто нічого не знає», – заявив Трамп.

До слова, рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства.

Напередодні Джорджія після трьох перерахунків голосів затвердила перемогу Байдена.

Зазначимо, республіканці Джорджії непокоїлися через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.

Водночас у Білому домі заявили, що Трамп мирно передасть владу Байдену.

Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.