  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп порівняв США з «країною третього світу» через вибори президента

    • Розсилка
    <p>Дональд Трамп про вибори у США: Це ганьба для нашої країни</p> - Трамп порівняв США з «країною третього світу» через вибори президента

    Дональд Трамп про вибори у США: Це ганьба для нашої країни

    Глава Білого дому відзначив, що результати були «сфальсифіковані»

    Президент США Дональд Трамп розкритикував проведення виборів президента, порівнявши їх із ситуацією в «країнах третього світу».

    Про це повідомляє CNN.

    Глава Білого дому відзначив, що результати були «сфальсифіковані» й пообіцяв найближчим часом показати «багато важливого та цікавого».

    «Це ганьба для нашої країни. Це схоже на країну третього світу, ці бюлетені сиплються з усіх усюд із використанням пристроїв, які невідомо кому навіть належать, і про які ніхто нічого не знає», – заявив Трамп.

    До слова, рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства.

    Напередодні Джорджія після трьох перерахунків голосів затвердила перемогу Байдена.

    Зазначимо, республіканці Джорджії непокоїлися через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.

    Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.

    Водночас у Білому домі заявили, що Трамп мирно передасть владу Байдену.

    Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

    Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies