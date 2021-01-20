Трамп встиг помилувати ще одного бізнесмена

Водночас Трамп вирішив не оголошувати помилування собі та своєму адвокату

45-й президент США Дональд Трамп помилував бізнесмена Альберта Пірро незадовго до відходу з посади. Повідомлення про помилування прийшло вже під час церемонії інавгурації Джо Байдена.

Про це повідомив Білий дім, передає NBC.

Пірро - бізнесмен і колишній чоловік судді Джанін Пірро, телеведучої Fox News. Його засудили у 2000 році до 29 місяців в'язниці за ухилення від податків.

Помилування Трампа знімає з Пірро судимість

Раніше 45-й президент США Дональд Трамп опублікував список помилуваних. Помилувані 73 особи, щодо ще 70 застосована міра - пом'якшення покарання.

Зокрема, у списку є політичний консультант Республіканської партії США Пол Еріксон, який, згідно з твердженнями деяких американських ЗМІ, раніше був в романтичних стосунках з росіянкою Марією Бутиной.

Варто відзначити, що Трамп вирішив не оголошувати помилування собі, членам своєї родини та своєму адвокату Рудольфу Джуліані.

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні обраний президент США офіційно вступає на посаду. Інавгурація Джо Байдена проходить в обмеженому форматі через нещодавні заворушення в Капітолії й пандемію Covid-19.

Будівлю Конгресу США незадовго до церемонії обнесли триметровим парканом, а порядок у місті охороняють до 25 тис. військовослужбовців Нацгвардії США.

45-ий президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його вся в чорному супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

Уже відомо, які перші укази Байден підпише вже сьогодні. Зокрема йдеться про скасування будівництва стіни з Мексикою.