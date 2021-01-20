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    Трамп встиг помилувати ще одного бізнесмена

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    Альберта Пірро&nbsp;<span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb" jscontroller="Zl5 - Трамп встиг помилувати ще одного бізнесмена
    Альберта Пірро Фото: АР

    Водночас Трамп вирішив не оголошувати помилування собі та своєму адвокату

    45-й президент США Дональд Трамп помилував бізнесмена Альберта Пірро незадовго до відходу з посади. Повідомлення про помилування прийшло вже під час церемонії інавгурації Джо Байдена.

    Про це повідомив Білий дім, передає NBC.

    Пірро - бізнесмен і колишній чоловік судді Джанін Пірро, телеведучої Fox News. Його засудили у 2000 році до 29 місяців в'язниці за ухилення від податків. 

    Помилування Трампа знімає з Пірро судимість
    Помилування Трампа знімає з Пірро судимість

    Раніше 45-й президент США Дональд Трамп опублікував список помилуваних. Помилувані 73 особи, щодо ще 70 застосована міра - пом'якшення покарання.

    Зокрема, у списку є політичний консультант Республіканської партії США Пол Еріксон, який, згідно з твердженнями деяких американських ЗМІ, раніше був в романтичних стосунках з росіянкою Марією Бутиной.

    Варто відзначити, що Трамп вирішив не оголошувати помилування собі, членам своєї родини та своєму адвокату Рудольфу Джуліані.

    Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні обраний президент США офіційно вступає на посаду. Інавгурація Джо Байдена проходить в обмеженому форматі через нещодавні заворушення в Капітолії й пандемію Covid-19.

    Будівлю Конгресу США незадовго до церемонії обнесли триметровим парканом, а порядок у місті охороняють до 25 тис. військовослужбовців Нацгвардії США.

    45-ий президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його вся в чорному супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

    Уже відомо, які перші укази Байден підпише вже сьогодні. Зокрема йдеться про скасування будівництва стіни з Мексикою.

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    Теги: США Дональд Трамп президент інавгурація помилування
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