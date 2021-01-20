Як відбувалися інавгурації президентів США (фото)

Присяга Гаррі Трумена в 1949 році стала першою, яку показали по телебаченню

У США 20 січня відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Церемонія, що почнеться після 18:00 за київським часом, відбуватиметься за посилених заходів безпеки. Найскандальніша за останні десятиліття виборча кампанія закінчилася поразкою Дональда Трампа.

Церемонії інавгурації різних президентів, незважаючи на жорсткий протокол, не схожі одна на іншу. Так, Барак Обама став першим президентом, який двічі складав присягу через помилки в клятві, а Джиммі Картер – єдиний з американських лідерів, хто пройшов шлях до Капітолію пішки, пише РБК.

Найдовша промова

Фото: Mary Evans Picture Library

Невід’ємним складником інавгурації є президентська промова. У 1841 році Вільям Генрі Гаррісон читав свою промову дві години. Перед цим він йшов пішки від Білого дому до Капітолію, застудився на холоді та помер через місяць.

Мертві канарки

Фото: Бібліотека Конгресу США/loc.gov

Найхолоднішим березневим днем у Вашингтоні за всю історію спостережень був день інавгурації Улісса Гранта – 4 березня 1873 року. У цей день температура в столиці США склала близько 9 градусів морозу, а відчувалася, за свідченням очевидців, як -25…- 30 градусів. Організатори інавгураційного балу, незважаючи на те, що навіть у приміщеннях був сильний холод, прийняли рішення випустити з клітин сотні канарок, які повинні були стати частиною церемонії. Птахи не витримували холоду, вмирали в польоті й падали на голови учасників балу.

Трансляція інавгурацій президентів США

Присяга Трумена. Фото: Becker/AP

Інавгурацію президента вперше транслювали по радіо в 1925 році, коли присягу приймав Калвін Кулідж. Присяга Гаррі Трумена в 1949 році стала першою, яку показали по телебаченню, а присяга Джона Кеннеді (1961 рік) – першою, яку демонстрували по кольоровому телебаченню. За інавгурацією Білла Клінтона в 1997 році можна було в прямому етері спостерігати в інтернеті.

Найбільше глядачів зібрала інавгурація Барака Обами у 2009 році: за даними агентства Nielsen, телетрансляцію подивилися 37,8 млн американців, сайт телеканалу CNN зафіксував 27 млн глядачів трансляції, і ще не менше 700 тис. користувачів дивилися її на YouTube.

Для порівняння: трансляцію присяги Рональда Рейгана в 1981 році дивилися 41,8 млн людей. Промову Трампа, виголошену після перемоги на виборах, за даними Nielsen, подивилися 71,4 млн осіб.



Багатоконфесійна церемонія

Фото: Jeff Taylor/AP

За традицією перед церемонією інавгурації обраний президент США відвідує церковну службу, найчастіше вона проходить у церкві Святого Іоанна біля Білого дому. У 1977 році відбувся єдиний випадок, коли в службі брали участь служителі основних конфесій, представлених у США. Традицією така церемонія, проведена перед присягою президента Джиммі Картера, не стала.

Пішки до Капітолію

Фото: AP Photo

Джиммі Картер, уперше обраний в 1977 році, став єдиним президентом, який пішки разом зі своєю дружиною Розалін пройшов до місця інавгурації, відмовившись від кортежу. Потім під час інавгураційного параду він разом із військовими пройшов від Капітолію до Білого дому.

Помилка під час присяги

Фото: Reuters/Pixstream

Під час першої інавгурації у 2009 році Барак Обама повторив слідом за головою Верховного суду США Джоном Робертсом слова присяги з помилкою. Замість слів «що буду сумлінно виконувати обов’язки президента Сполучених Штатів» він сказав «що виконуватиму для Сполучених Штатів обов’язки президента сумлінно». Через це на наступний день у Білому домі Обама й Робертс повторили церемонію присяги. Запис повторної клятви поширили. В історії США до Обами шість президентів уже давали присягу двічі в один і той же термін, але тільки Обамі довелося зробити це через власну помилку.

Найдорожча інавгурація

Фото: Jim Bourg/Reuters

Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа була найдорожчою в історії США. Її вартість склала близько $90 мільйонів, це майже як дві інавгурації попередника Барака Обами. Тільки $10 тис. було витрачено на макіяж для 20 помічників Трампа. Десятки співробітників-контрактників отримали $30 тис. добових.