Блакитні кольори та кристали. Який образ обрала для інавгурації дружина Байдена (фото)

За інавгурацією Байдена стежать фешн-експерти з усього світу

Інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена відкрив молебень у соборі Святого Апостола Матвія у Вашингтоні. Джилл Байден супроводжувала чоловіка.

Церемонія інавгурації Джо Байдена почалася з урочистої меси в соборі Святого Апостола Матвія у Вашингтоні. На ній були присутні новий президент США з дружиною Джилл Байден, а також новий віце-президент США Камала Харріс із чоловіком.

Крім того, що до церемонії у Вашингтоні прикута увага всього світу з політичної точки зору, за церемонією уважно стежать фешн-експерти та фешн-редактори зі всього світу, адже кожна деталь має значення.

Як уже показала меморіальна служба, яка пройшла напередодні, 19 січня, у Вашингтоні та Джилл Байден, і Камала Харріс обирають невипадкове вбрання для всіх офіційних виходів у рамках інавгурації.

На службі в соборі Святого Апостола Матвія Джилл Байден з’явилася в пальто й сукні американського дизайнера з Нью-Йорка Александра О’Ніла із бренду Markarian. Костюм яскраво блакитного кольору розшитий кристалами Swarovski і перлами. Як відзначають модні експерти Джилл Байден для своїх виходів у якості першої леді віддасть перевагу вбранню незалежних дизайнерів і невеликих американських брендів.

Нагадаємо, колишня перша леді США Меланія Трамп залишила Білий дім. В останній день на посаді вона обрала елегантний ансамбль чорного кольору – жакет Chanel і сукню Dolce Gabbana.