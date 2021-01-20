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    Блакитні кольори та кристали. Який образ обрала для інавгурації дружина Байдена (фото)

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    Байден з&rsquo;явилася в пальто й сукні американського дизайнера - Блакитні кольори та кристали. Який образ обрала для інавгурації дружина Байдена (фото)
    Байден з’явилася в пальто й сукні американського дизайнера
    Фото: REUTERS / Tom Brenner

    За інавгурацією Байдена стежать фешн-експерти з усього світу

    Інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена відкрив молебень у соборі Святого Апостола Матвія у Вашингтоні. Джилл Байден супроводжувала чоловіка. 

    Церемонія інавгурації Джо Байдена почалася з урочистої меси в соборі Святого Апостола Матвія у Вашингтоні. На ній були присутні новий президент США з дружиною Джилл Байден, а також новий віце-президент США Камала Харріс із чоловіком.

    Крім того, що до церемонії у Вашингтоні прикута увага всього світу з політичної точки зору, за церемонією уважно стежать фешн-експерти та фешн-редактори зі всього світу, адже кожна деталь має значення.

    Як уже показала меморіальна служба, яка пройшла напередодні, 19 січня, у Вашингтоні та Джилл Байден, і Камала Харріс обирають невипадкове вбрання для всіх офіційних виходів у рамках інавгурації.

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    Блакитні кольори та кристали. Який образ обрала для інавгурації дружина Байдена (фото)
    Блакитні кольори та кристали. Який образ обрала для інавгурації дружина Байдена (фото)
    Блакитні кольори та кристали. Який образ обрала для інавгурації дружина Байдена (фото)
    Фото: REUTERS / Tom Brenner

    На службі в соборі Святого Апостола Матвія Джилл Байден з’явилася в пальто й сукні американського дизайнера з Нью-Йорка Александра О’Ніла із бренду Markarian. Костюм яскраво блакитного кольору розшитий кристалами Swarovski і перлами. Як відзначають модні експерти Джилл Байден для своїх виходів у якості першої леді віддасть перевагу вбранню незалежних дизайнерів і невеликих американських брендів.

    Нагадаємо, колишня перша леді США Меланія Трамп залишила Білий дім. В останній день на посаді вона обрала елегантний ансамбль чорного кольору – жакет Chanel і сукню Dolce Gabbana.

    Дивіться також: Інавгурація президента США Джо Байдена (наживо)
    Теги: США Джозеф Байден інавгурація
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