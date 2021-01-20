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    Інавгурація президента США Джо Байдена (наживо)

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    <span>Джо Байден складе присягу біля Капітолія</span> - Інавгурація президента США Джо Байдена (наживо)
    Джо Байден складе присягу біля Капітолія
    Фото: REUTERS / Mike Segar

    Через пандемію коронавірусу скасовано чимало традиційних заходів інавгурації

    Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні обраний президент США офіційно вступає на посаду. Інавгурація Джо Байдена проходить в обмеженому форматі через нещодавні заворушення в Капітолії й пандемію Covid-19.

    Трансляція організована телеканалом суспільного мовлення UA:перший спільно з Американським домом та з Посольством США в Україні.

    Англійською мовою: 

    Через пандемію коронавірусу скасовано чимало традиційних заходів інавгурації президента США.

    Сьогодні не буде ані масштабного військового параду, ані натовпів глядачів, ані святкових балів та прийомів, які дає новий глава держави.

    Крім того, через нещодавній штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа у Вашингтоні діє надзвичайний стан і максимально посилено безпеку.

    Будівлю Конгресу США незадовго до церемонії обнесли триметровим парканом, а порядок у місті охороняють до 25 тис. військовослужбовців Нацгвардії США.

    45-ий президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його вся в чорному супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

    Уже відомо, які перші укази Байден підпише вже сьогодні. Зокрема йдеться про скасування будівництва стіни з Мексикою.

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    Теги: США Джозеф Байден інавгурація
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