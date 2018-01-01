Трамп втретє номінований на Нобелівську премію миру

Всі три роки його кандидатуру висуває одна і та ж людина

Директор норвезького Інституту дослідження проблем світу (PRIO) Хенрік Урдаль заявив про те, що президент США Дональд Трамп третій рік поспіль потрапляє до лав кандидатів, які претендують на отримання Нобелівської премії миру. Про це повідомляє видання Voice of People. «Я можу підтвердити, що ми отримали повідомлення про



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Дональд Трамп

Всі три роки його кандидатуру висуває одна і та ж людина

Директор норвезького Інституту дослідження проблем світу (PRIO) Хенрік Урдаль заявив про те, що президент США Дональд Трамп третій рік поспіль потрапляє до лав кандидатів, які претендують на отримання Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє видання Voice of People.

«Я можу підтвердити, що ми отримали повідомлення про висунення, і що Трамп був номінований на премію. Однак я не можу говорити про те, хто стоїть за його висуненням. Це конфіденційна інформація. Можу сказати лише, що ініціатива належить американцеві», — наводить видання слова Урдаля.

Крім того, директор інституту також повідомив, що та сама людина висувала кандидатуру Трампа і в попередні роки.

На думку Урдаля, американськийі президент гідний цієї нагороди за відданість ідеології «боротьби за мир за допомогою сили» та інші заслуги.

Видання нагадує, що чотири попередніх президента США вже були лауреатами премії.

Нобелівська премія миру вважається найвищою відзнакою за зусилля із досягнення миру в світі. Винахідник динаміту Альфред Нобель у своєму заповіті просив щороку відзначати цією премією до трьох осіб або організацій за особливі заслуги перед людством. З 1960 року цією премією відзначають також боротьбу за права людини, а з 2004 - зусилля із захисту довкілля. Нобелівська премія миру - єдина з п'яти щорічних нобелівських премій, яка вручається не в Швеції, а в столиці Норвегії Осло.

Нагадаємо, міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN) у неділю, 10 грудня, в Осло отримала Нобелівську премію миру. Нагороду та передбачені грошові кошти в еквіваленті 945 тисяч євро вручили директорці ICAN Беатріс Фін та Сецуко Терлоу - жінці, яка пережила бомбардування Хіросіми у 1945 році.