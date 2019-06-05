Трамп за мільйон доларів орендував собі в Ірландії чотири лімузини



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За даними The Guardian, Трамп орендував автомобілі у похоронної фірми JP Ward&Sons

Білий дім для візиту президента США Дональда Трампа в Ірландію орендував в ірландської похоронної фірми JP Ward & Sons чотири лімузини Mercedes E-Class.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, JP Ward&Sons здає свої лімузини не тільки родичам померлих, а й тим, «хто хоче подорожувати стильно».

Білий дім виклав майже мільйон доларів на оренду автомобілів для дводенного візиту президента США в Ірландію.

Згідно з інформацією на урядовому сайті США, розташована в Ірландії похоронна фірма отримала від адміністрації Трампа чотири транші на загальну суму близько 935 тисяч доларів.

Держдеп США не відповів на запит про підтвердження інформації про те, що сума призначалася для оренди автомобілів.

Видання зазначає, що американський лідер міг орендувати чотири лімузини Mercedes для поїздки в ірландський Дунбег.

У самій похоронній фірмі спочатку повідомили, що нічого не знають про оренду автомобілів президентом США, а пізніше перестали відповідати на дзвінки та електронні листи.

Як зазначається, звертають на себе увагу і інші витрати президента США. Так, перебування Трампа і його оточення в готелі InterContinental London Park Lane обійшлося американським платникам податків у суму понад 1,2 млн доларів.

Нагадаємо, візит Трампа до Великої Британії триватиме три дні. Він став частиною європейського турне президента США, приуроченого до 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії в 1944 році.

У південній Англії з участю Трампа пройшла урочиста церемонія вшанування 75-ї річниці висадки військ у Нормандії, яку також називають D-Day.

Джерело: Європейська правда