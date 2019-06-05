Світові лідери зібралися на торжество з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії



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У церемонії брали участь королева Єлизавета II, президент США Дональд Трамп, інші лідери держав-союзників військового часу Фото: ВВС

Трамп та інші високопосадовці стояли і аплодували, коли невелика група ветеранів зайняла центр сцени

У південній Англії пройшла урочиста церемонія вшанування 75-ї річниці висадки військ у Нормандії, яку також називають D-Day.

Про це повідомляє AP.

Королева Єлизавета II, президент США Дональд Трамп, інші лідери держав-союзників військового часу, а також канцлерка Німеччини Ангела Меркель приєдналися до близько 300 ветеранів Другої світової війни на церемонії на березі моря в Портсмуті.

Трамп та інші високопосадовці стояли і аплодували, коли невелика група ветеранів зайняла центр сцени.

The Queen, US President Donald Trump, UK Prime Minister Theresa May and members of the Royal Family applaud as D-Day veterans are honoured at the 75th anniversary commemorations in Portsmouth https://t.co/lK79s5hkd0 pic.twitter.com/KPpIjQNC9f — BBC News (UK) (@BBCNews) 5 июня 2019 г.

Церемонія почалася зі спогадів тих, хто брав участь у висадці, що транслювалася з гігантського екрана.

Натовп присутніх, що зібрався за периметром безпеки, вітав також 93-річну королеву Британії, яка сама є ветераном Другої світової війни - вона працювала механіком вантажівок.

Як відомо, війська почали висадку з Портсмута 5 червня 1944 року, висадка в Нормандії розпочалася на наступний ранок.

Нагадаємо, візит Трампа до Великої Британії триватиме три дні. Він став частиною європейського турне президента США, приуроченого до 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії в 1944 році.

Джерело: Європейська правда