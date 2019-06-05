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    Світові лідери зібралися на торжество з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії

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    <p>У церемонії брали участь королева Єлизавета II, президент США Дональд Трамп, інші лідери держав-союзників військового часу</p> - Світові лідери зібралися на торжество з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії

    У церемонії брали участь королева Єлизавета II, президент США Дональд Трамп, інші лідери держав-союзників військового часу

    Фото: ВВС

    Трамп та інші високопосадовці стояли і аплодували, коли невелика група ветеранів зайняла центр сцени

    У південній Англії пройшла урочиста церемонія вшанування 75-ї річниці висадки військ у Нормандії, яку також називають D-Day.

    Про це повідомляє AP.

    Королева Єлизавета II, президент США Дональд Трамп, інші лідери держав-союзників військового часу, а також канцлерка Німеччини Ангела Меркель приєдналися до близько 300 ветеранів Другої світової війни на церемонії на березі моря в Портсмуті.

    Трамп та інші високопосадовці стояли і аплодували, коли невелика група ветеранів зайняла центр сцени.

    Церемонія почалася зі спогадів тих, хто брав участь у висадці, що транслювалася з гігантського екрана.

    Натовп присутніх, що зібрався за периметром безпеки, вітав також 93-річну королеву Британії, яка сама є ветераном Другої світової війни - вона працювала механіком вантажівок.

    Як відомо, війська почали висадку з Портсмута 5 червня 1944 року, висадка в Нормандії розпочалася на наступний ранок.

    Нагадаємо, візит Трампа до Великої Британії триватиме три дні. Він став частиною європейського турне президента США, приуроченого до 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії в 1944 році.

    Джерело: Європейська правда

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