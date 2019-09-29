Трамп заявив, що слова Зеленського повинні покласти край «телефонному» скандалу



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Дональд Трамп

Трамп заявив, що скарга інформатора на розмову його з Зеленським «повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України»

Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«…Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який сказав фейковим новинам в ООН, що я на нього не тиснув жодним чином, в будь-якій формі або вигляді, повинен сам по собі покласти край новому і останньому полюванню на відьом», — заявив Трамп.

Він також підкреслив, що скарга інформатора на розмову його з Зеленським «повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України».

How do you impeach a President who has created the greatest Economy in the history of our Country, entirely rebuilt our Military into the most powerful it has ever been, Cut Record Taxes & Regulations, fixed the VA & gotten Choice for our Vets (after 45 years), & so much more?... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 вересня 2019 р.

Нагадаємо, процедура імпічменту президента США була запущена після його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої Трамп попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні. В її рада директорів входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, ймовірно головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Як відомо, минулого тижня ЗМІ повідомили про скарги інформатора – одного з співробітників розвідки, які обробляють іноземні комунікації Білого дому. Він, зокрема, доповів своєму керівництву, що 25 липня під час розмови Трампа з «іноземним лідером» (якого потім встановили Володимира Зеленського) президент США нібито зробив неприпустиму «пропозицію». Американські ЗМІ стверджували, що Трамп, зокрема, вимагав від Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Гантер Байден – син колишнього віцепрезидент США Джо Байдена, який планує балотуватися на майбутніх президентських виборах.

Також у скарзі співробітника розвідки йшлося про те, що адвокат президента США Рудольф Джуліані після телефонної розмови Трампа з Зеленським спілкувався у приватному порядку з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, радником Зеленського Андрієм Єрмаком та головою СБУ Іваном Бакановим.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.