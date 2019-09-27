Адвокат Трампа заявив, що має докази втручання України у вибори



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Колись я не представив обвинувачення Україні в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести - Джуліані

Джуліані заявив, що у нього є докази у вигляді відео та документів

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Джуліані заявив, що у нього є докази у вигляді відео та документів.

«Урок для тих, у кого є чесність. Не робіть звинувачення, ґрунтуючись на чистих чутках. Колись я не представив обвинувачення Україні в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести. Дивіться і чекайте!», - написав він.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 26 сентября 2019 г.

Нагадаємо, голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем закликав Міністерство юстиції розслідувати відносини колишнього віце-президента і кандидата в президента в 2020 році Джо Байдена з Україною.

Крім цього, держсекретар США Майк Помпео заявив, що дії колишнього віце-президента США і кандидата в президенти від Демократичної партії 2020 року Джо Байдена повинні бути розслідувані на підставі свідоцтв про їх «втручання» для захисту свого сина від розслідування в Україні.

Відзначимо, колишній віцепрезидент США Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року, в суботу закликав провести розслідування тиску президент Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.