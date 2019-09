Адвокат Трампа заявив, що має докази втручання України у вибори

Джуліані заявив, що у нього є докази у вигляді відео та документів

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Урок для тих, у кого є чесність. Не робіть звинувачення, ґрунтуючись на чистих чутках. Колись я не представив обвинувачення Україні в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести. Дивіться і чекайте!», - написав він.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait!