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    У світі

    Адвокат Трампа заявив, що має докази втручання України у вибори

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    Колись я не представив обвинувачення Україні в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести - Джуліані - Адвокат Трампа заявив, що має докази втручання України у вибори
    Колись я не представив обвинувачення Україні в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести - Джуліані

    Джуліані заявив, що у нього є докази у вигляді відео та документів

    Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

    Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

    Джуліані заявив, що у нього є докази у вигляді відео та документів.

    «Урок для тих, у кого є чесність. Не робіть звинувачення, ґрунтуючись на чистих чутках. Колись я не представив обвинувачення Україні в незаконному впливі на вибори 2016 року, але у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести. Дивіться і чекайте!», - написав він.

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    Нагадаємо, голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем закликав Міністерство юстиції розслідувати відносини колишнього віце-президента і кандидата в президента в 2020 році Джо Байдена з Україною.

    Крім цього, держсекретар США Майк Помпео заявив, що дії колишнього віце-президента США і кандидата в президенти від Демократичної партії 2020 року Джо Байдена повинні бути розслідувані на підставі свідоцтв про їх «втручання» для захисту свого сина від розслідування в Україні.

    Відзначимо, колишній віцепрезидент США Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року, в суботу закликав провести розслідування тиску президент Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

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