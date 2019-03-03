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    Трамп заявив, що ядерна Північна Корея не має економічного майбутнього

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    Трамп заявив, що ядерна Північна Корея не має економічного майбутнього

    Трамп заявив, що ядерна Північна Корея не має економічного майбутнього

    Президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Північна Корея матиме неймовірне, прекрасне економічне майбутнє, якщо укладе з нами угоду, однак не матиме його взагалі, якщо збереже ядерну зброю«, - заявив Трамп під час Конференції консервативної політичної дії в суботу, 2 березня.

    Він додав, що відносини з КНДР здаються йому «дуже, дуже міцними«.

    За даними видання, Північна Корея наразі має від 20 до 60 ядерних боєголовок, які, в разі розміщення на міжконтинентальних балістичних ракетах, становитимуть загрозу для США.
    США Північна Корея президент
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