Трамп заявив, що ядерна Північна Корея не має економічного майбутнього

Президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.

Про це повідомляє Reuters.

«Північна Корея матиме неймовірне, прекрасне економічне майбутнє, якщо укладе з нами угоду, однак не матиме його взагалі, якщо збереже ядерну зброю«, - заявив Трамп під час Конференції консервативної політичної дії в суботу, 2 березня.

Він додав, що відносини з КНДР здаються йому «дуже, дуже міцними«.

За даними видання, Північна Корея наразі має від 20 до 60 ядерних боєголовок, які, в разі розміщення на міжконтинентальних балістичних ракетах, становитимуть загрозу для США.