Трамп заявив, що ядерна Північна Корея не має економічного майбутнього
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Трамп заявив, що ядерна Північна Корея не має економічного майбутнього
Президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що вона не матиме економічного майбутнього з ядерною зброєю.
Про це повідомляє Reuters.
«Північна Корея матиме неймовірне, прекрасне економічне майбутнє, якщо укладе з нами угоду, однак не матиме його взагалі, якщо збереже ядерну зброю«, - заявив Трамп під час Конференції консервативної політичної дії в суботу, 2 березня.
Він додав, що відносини з КНДР здаються йому «дуже, дуже міцними«.