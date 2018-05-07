Травень у світовій політиці. Прес-конференція

Будуть проаналізовані головні події на міжнародній арені

У понеділок, 7 травня, о 12:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «Травень у світовій політиці». Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, який проаналізує головні події на міжнародній арені, а саме: Інавгурація президента РФ Володимира Путіна 7