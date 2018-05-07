Травень у світовій політиці. Прес-конференція
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Будуть проаналізовані головні події на міжнародній арені
У понеділок, 7 травня, о 12:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «Травень у світовій політиці».
Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, який проаналізує головні події на міжнародній арені, а саме:
- Інавгурація президента РФ Володимира Путіна 7 травня.
- Вибори президента Венесуели 20 травня.
- Шанси Міколаса Мадуро і можливі наслідки для ситуації всередині Венесуели.
- Рішення Дональда Трампа 12 травня щодо призупинення санкцій щодо Ірану - вплив на долю домовленості 2015 року щодо ядерної програми Ірану.
- Зустріч лідерів ФРН, Франції і України в Аахені щодо Мінських домовленостей і її вплив на врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Участь президента Франції у Петербурзькому економічному форумі і переговори із Путіним. Вплив на вирішення українсько-російського конфлікту.
- Ситуація із ПП2 і як Україна може зберегти транзит через власну ГТС російського газу.
Дивіться трансляцію прес-конференції: