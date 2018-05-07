  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Травень у світовій політиці. Прес-конференція

    Будуть проаналізовані головні події на міжнародній арені
    У понеділок, 7 травня, о 12:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «Травень у світовій політиці». Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, який проаналізує головні події на міжнародній арені, а саме: Інавгурація президента РФ Володимира Путіна 7
    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка

    Будуть проаналізовані головні події на міжнародній арені

    У понеділок, 7 травня, о 12:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «Травень у світовій політиці».

    Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, який проаналізує головні події на міжнародній арені, а саме:

    • Інавгурація президента РФ Володимира Путіна 7 травня.
    • Вибори президента Венесуели 20 травня.
    • Шанси Міколаса Мадуро і можливі наслідки для ситуації всередині Венесуели.
    • Рішення Дональда Трампа 12 травня щодо призупинення санкцій щодо Ірану - вплив на долю домовленості 2015 року щодо ядерної програми Ірану.
    • Зустріч лідерів ФРН, Франції і України в Аахені щодо Мінських домовленостей і її вплив на врегулювання конфлікту на Донбасі.
    • Участь президента Франції у Петербурзькому економічному форумі і переговори із Путіним. Вплив на вирішення українсько-російського конфлікту.
    • Ситуація із ПП2 і як Україна може зберегти транзит через власну ГТС російського газу.

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

    вибори транзит Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ