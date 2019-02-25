Третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів зафіксували відеокамери в Софії



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У день отруєння Ґебрева Федотов виїхав із Болгарії і вилетів до Москви через Стамбул Фото: bellingcat.com

На камери відеоспостереження біля готелю також потрапив автомобіль Сергія Федотова, який він брав у Болгарії в оренду

Росіянин, якого називають третім підозрюваним у замаху на Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері, в квітні 2015 року потрапив на камери відеоспостереження біля готелю в Софії, де розташовувався офіс болгарського бізнесмена Еміліана Ґебрева, також потерпілого від отруєння.

Як повідомило 25 лютого болгарське видання «24 години», яке посилається на джерела в слідчій групі, росіянин, який використовував документи на ім’я Сергія Федотова, жив у цьому готелі в номері 305. На камери відеоспостереження біля готелю також потрапив його автомобіль, який він брав у Болгарії в оренду.

Болгарин Еміліан Ґебрев, який займається торгівлею зброєю, був госпіталізований з важким отруєнням 28 квітня 2015 року. Того ж дня Федотов виїхав із Болгарії і вилетів до Москви через Стамбул.

В аналізах Ґебрева знайшли сліди речовин, характерних для отруєння нервово-паралітичним речовиною, що належать до типу «Новачок». Такою ж речовиною були отруєні і Скрипалі.

Після повідомлення британської преси, що Федотова підозрюють у причетності до отруєння в Солсбері, влада Болгарії вирішила відновити розслідування отруєння Ґебрева. Він, як і Скрипалі, вижив після замаху.

Нагадаємо, раніше російське видання The Insider і розслідувальна група Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

Джерело: Радіо Свобода