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    Три з половиною тисячі українців утримують у секретних тюрмах в ОРДЛО

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    Зрозуміло, що про гуманне поводження з людьми там не йдеться - Три з половиною тисячі українців утримують у секретних тюрмах в ОРДЛО
    Зрозуміло, що про гуманне поводження з людьми там не йдеться

    Понад півтори сотні секретних в’язниць є на окупованих територіях

    На території окупованих Донецька та Луганська є більше 160 секретних в’язниць. Згідно з даними Генеральної прокуратури, на непідконтрольній Україні території незаконно ув’язнили більше ніж 3,5 тисячі громадян України. Такі дані оприлюднила перша заступниця міністра МЗС Еміне Джапарова на своїй Facebook-сторінці.

    «Хочу пригадати, що навіть спеціальному доповідачеві ООН з питань запобігання катуванням пану Нілсу Мельцеру, російська окупаційна влада відмовила у повному та безперешкодному доступі до місць затримання на Донбасі під час його візиту до України у 2018 році», – додала Еміне Джапарова.

    Перша заступниця міністра МЗС вимагає, аби Російська Федерація припинила перешкоджати роботі регіональних та міжнародних правозахисних організацій і допустила їх до місць позбавлення волі, забезпечивши конфіденційність спілкування з затриманими особами.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що жителі окупованих територій отримали кілька сотень тисяч російських документів.

    Правозахисна організація Human Rights Watch заявила про жорстоке поводження з ув’язненими та катування людей бойовиками ОРДЛО.

    За даними ООН, жертвами насилля на Донбасі стали чотири тисячі людей. А від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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    Теги: МЗС ООН ОРДЛО
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    Три з половиною тисячі українців утримують у секретних тюрмах в ОРДЛО