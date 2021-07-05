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    З’явилася нова інформація про катування полонених на Донбасі

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    Хворим не надають медичної допомоги - З’явилася нова інформація про катування полонених на Донбасі
    Хворим не надають медичної допомоги

    Серед постраждалих – вагітна та жінки, яких утримують за сфабрикованими звинуваченнями

    Правозахисна організація Human Rights Watch заявила про жорстоке поводження з ув’язненими та катування людей бойовиками ОРДЛО. Про це інформує «Радіо Свобода».

    У НRW зазначили, що мають інформацію про жінок, яких утримують у так званій «ДНР». Обвинувачення проти них сфабриковані, нібито полонянки шпигували проти бойовиків. Одна із жінок на момент затримання у травні 2021 року була вагітна, дві інших хворіють, але лікарської допомоги та необхідних препаратів не отримують, а четверту катували.

    «Наскільки нам відомо, багато затриманих тримають без зв’язку, у жахливих умовах і без доступу до справедливого судового процесу або належної медичної допомоги», – заявила старша дослідниця Європи та Центральної Азії в Human Rights Watch Юлія Горбунова.

    За даними ООН, жертвами насилля на Донбасі стали чотири тисячі людей. А від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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    Теги: Свобода ОРДЛО Україна
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    З’явилася нова інформація про катування полонених на Донбасі