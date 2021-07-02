Жертвами насилля на Донбасі стали 4 тис. людей – ООН

Приблизно 1 500 випадків були вчинені державними діячами і близько 2 500 – озброєними групами

Жертвами насилля під час збройного конфлікту на Сході України стали близько 4 тисячі затриманих з обох воюючих сторін. Близько 2 500 випадків катування зафіксовано з боку озброєних груп на території, яка контролюється самопроголошеними «республіками»”. Про це йдеться у новій доповіді ООН з прав людини, передає УНН.

«У період з 2014 до 2021 рік жертвами катування і жорстокого поводження стали близько 4 000 затриманих у зв’язку з конфліктом (приблизно 3 400 чоловіків і близько 600 жінок), включно з приблизно 340 жертвами сексуального насильства», – зазначається у доповіді.

Повідомляється, що приблизно 1 500 випадків були вчинені державними діячами і близько 2 500 – озброєними групами та іншими акторами на території, яка контролюється самопроголошеними «республіками».

У доповіді підкреслюється, що катування і жорстоке поводження, включно із сексуальним насильством, пов’язаним із конфліктом, застосовувалися, щоб змусити жертв зізнатися чи надати інформацію, а також для приниження і залякування, вимагання грошей і майна.

Зокрема, з боку українських державних структур, найчастіше порушення здійснювалися Службою безпеки України (СБУ), а також добровольчими батальйонами на початкових етапах конфлікту. На території, яка контролюється самопроголошеними «республіками», головними порушниками, які вчиняли свавільні затримання, катування і жорстоке поводження на початкових етапах конфлікту, були різні озброєні групи, а пізніше – члени «міністерств державної безпеки».

В ООН закликали Україну «ефективно й оперативно» розслідувати справи, незалежно від належності ймовірних порушників, а також запровадити ефективні механізми правового захисту для жертв.

Також міститься заклик до самопроголошених «республік» негайно звільнити всіх свавільно затриманих осіб; поводитися з усіма особами, позбавленими волі, гуманно і відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини і гуманітарного права.

Як раніше писав «Главком», 47 країн ООН визнали Росію агресором, а не посередником конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.