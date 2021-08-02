Трикілограмові медузи панують на березі Азовського моря (фото)
Отруйні окупанти заважають відпочивальникам купатися в морі
В популярне курортне селище Кирилівка на Азовському морі після недовгої перерви, знову повернулися медузи, а на курорті Арабатська Стрілка відпочивальники страждають від нашестя медуз-гігантів. Про це інформує Обозреватель.
Відпочивальники стверджують, що вага однієї особини може досягати двох-трьох кілограм.
«Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по два-три кг. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: «Заплатимо за бронь і їдемо, бо це жах», – кажуть відпочивальники.
Відомо, що медузи стали справжнім лихом, вони буквально не дають купатися в морі. Нікого не кортить зіткнутися в воді з цими морськими мешканцями, а зважаючи на їх гігантські розміри – тим більше. Засмагати, але не занурюватися у воду – не дуже приємна процедура.
Додамо, що відпустка людей, які приїхали на Херсонщину у курортне містечко Генічеськ, перетворилася на справжнє випробування. Адже купатися у морі неможливо через нашестя медуз. Фото з курорту люди публікують у соцмережах.
Нагадаємо, що на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.