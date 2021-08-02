  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Трикілограмові медузи панують на березі Азовського моря (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Медузи перетворилися на справжнє лихо - Трикілограмові медузи панують на березі Азовського моря (фото)
    Медузи перетворилися на справжнє лихо
    Фото: Оbozrevatel

    Отруйні окупанти заважають відпочивальникам купатися в морі

    В популярне курортне селище Кирилівка на Азовському морі після недовгої перерви, знову повернулися медузи, а на курорті Арабатська Стрілка відпочивальники страждають від нашестя медуз-гігантів. Про це інформує Обозреватель.

    Відпочивальники стверджують, що вага однієї особини може досягати двох-трьох кілограм.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Трикілограмові медузи панують на березі Азовського моря (фото)
    Трикілограмові медузи панують на березі Азовського моря (фото)

    «Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по два-три кг. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: «Заплатимо за бронь і їдемо, бо це жах», кажуть відпочивальники.

    Відомо, що медузи стали справжнім лихом, вони буквально не дають купатися в морі. Нікого не кортить зіткнутися в воді з цими морськими мешканцями, а зважаючи на їх гігантські розміри тим більше. Засмагати, але не занурюватися у воду – не дуже приємна процедура.

    Додамо, що відпустка людей, які приїхали на Херсонщину у курортне містечко Генічеськ, перетворилася на справжнє випробування. Адже купатися у морі неможливо через нашестя медуз. Фото з курорту люди публікують у соцмережах.

    Нагадаємо, що на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя Азовське море Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Трикілограмові медузи панують на березі Азовського моря (фото)