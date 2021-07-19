На популярному українському курорті агресують медузи (відео)

Туристи не хочуть купатися у воді, що кишить медузами, і достроково припиняють відпустки

На піску вже утворилися цілі «острови» з медуз

На популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що на пляжі дуже мало людей через медуз. І люди навіть не купаються. Одна жінка виловлює з води і кидає їх на берег.

На піску вже утворилися цілі «острови» з медуз. Євген зазначив, що приїхав в Кирилівку зі Степанівки, де також неможливо купатися через медуз.

Чоловік уточнив, що дуже багато туристів вирішили проводити час біля басейнів, бо медузи відразу ж починають жалити.

Опік від медуз не є смертельним, але може погіршити здоров’я алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Після контакту з медузами у дітей можуть бути набряки, а також судоми.

У разі контакту з медузами прийняти антигістамінний препарат. Обпечене місце можна обробити морської або солоною водою (але не прісною), а також не потрібно спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Варто зазначити, що в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія або медуза вухата.

Фахівці радять стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, і достроково припиняють відпустки.

Додамо, що в Дніпрі в районі Києва дедалі частіше можна побачити медуз. Люди охоче фотографують незвичних для водойми тварин. Тим часом, екснардеп, колишній виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов пояснив, що факт появи медуз свідчить про серйозну екологічну проблему та ще раз підтверджує, що якість води у Дніпрі катастрофічно погіршується. Річка міліє і заростає.

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