У Бердянську море окупували медузи, туристи шоковані (відео)

Очевидці опублікували відео з пляжів у соціальних мережах

Курортний сезон набирає обертів, але не все так гладко, адже медузи заполонили Азовське море поруч з бердянськими пляжами.

Відпочивальники можуть спокійно плавати лише на надувних матрацах. Очевидці опублікували відео з пляжів.

YouTube-канал «Азовське море. 4k» пише, що з 10 липня Азовське море просто кишить медузами біля узбережжя Бердянська. На відео можна помітити, що на третьому міському пляжі дуже багато відпочивальників, але мало хто наважується заходити у воду.

12 липня веб-камери, встановлені на пляжах Бердянська, показують, що ситуація не помінялася.

У коментарях користувачка Лариса Павлова додала, що медуз тоннами викидають на берег, де вони гниють, розповсюджуючи страшний сморід. Багато людей узагалі зареклися відпочивати в Бердянську через цю проблему.

«У Бердянську кишать медузи, зайти неможливо, відпочинок людям зіпсований … за такої спеки і у воду не зайдеш»; «Медуз повно, а ще мільйони сонечок у рот лізуть та очі, а ще кусаються»; «Ми зараз на березі, кількість медуз за тиждень збільшилася».

Багато користувачів Instagram у коментарях запевняють, що медузи запливають у Кирилівку і Приморськ, проте їх там набагато менше. Деякі радять їхати на Федотову або Бердянську косу, де море відносно чисте.

Додамо, що медузи у Дніпрі – вже не рідкість, і це свідчить про серйозну екологічну проблему.

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