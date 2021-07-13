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    Медузи окуповують води Дніпра в Києві: чим екзотичні створіння загрожують річці (відео)

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    Прісноводні медузи&nbsp;з&rsquo;являються у Дніпрі при нагріванні води вище 25 градусів - Медузи окуповують води Дніпра в Києві: чим екзотичні створіння загрожують річці (відео)
    Прісноводні медузи з’являються у Дніпрі при нагріванні води вище 25 градусів
    Фото з відкритих джерел

    Якість води у Дніпрі катастрофічно погіршується

    Медузи у Дніпрі – вже не рідкість, і це свідчить про серйозну екологічну проблему. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook екснардеп, колишній в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

    Він зняв медуз у Дніпрі на відео.

    Фірсов зазначив, що вперше медуз у Дніпрі помітили у серпні 2020 року. «Вони прісноводні і з’являються при нагріванні води вище 25 градусів за Цельсієм. Їх поява свідчить про те, що Дніпро міліє і заростає. Прісноводні медузи мають жало, але використовують його, як правило, для лову корму. Звичайно, є серйозна небезпека їх проживання у Дніпрі. Скоріш за все, популяція медуз буде зростати, і вони почнуть поїдати корм інших риб, що зменшить їх кількість. Також медузи можуть псувати якість води, забивати системи забору води, гідротехнічні споруди та інші механізми», – розповів він.

    За словами Фірсова, факт появи медуз ще раз підтверджує, що якість води у Дніпрі катастрофічно погіршується.

    Як повідомлялося, в Україні вже з'явилися нові, непритаманні для неї види фауни. Зокрема, у Дніпрі під Києвом рибалки знайшли зовсім невідомі українцям желеподібні створіння, схожі на затонулі кавуни: мохуватку чудову (Pectinatella magnifica).

    Також нещодавно в озері Мартишів на Осокорках науковці менше ніж за дві години зловили 25 сонячних окунів – екзотичних прибульців із Північної Америки. А у річці Прип’ять з’явилися сомики-кішки, яких раніше можна було побачити хіба що в акваріумах.

    За словами директора Інституту гідробіології, член-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Сергія Афанасьєва, такі зміни є «дуже тривожним сигналом».

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    Теги: екологія Київ річка Дніпро Єгор Фірсов Олег Листопад
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    Медузи окуповують води Дніпра в Києві: чим екзотичні створіння загрожують річці (відео)