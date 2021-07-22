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    «Пекельна відпустка»: у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз (фото)

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    На березі багато людей, але ніхто не купається - «Пекельна відпустка»: у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз (фото)
    На березі багато людей, але ніхто не купається
    Фото: Ірина Лупачева/Facebook

    Люди не заходять у воду, аби не попекти тіло медузами

    Відпустка людей, які приїхали на Херсонщину у курортне містечко Генічеськ перетворилася на справжнє випробування. Адже купатися у морі неможливо через нашестя медуз. Фото з курорту люди публікують у соцмережах.

    «Генічеськ сьогодні 21.07.2021. Пекельна відпустка, на березі багато людей, але ніхто не купається. А найгірше те, що заходиш в море і пече все тіло, воно просто горить вогнем», – розповіла Ірина Лупачева на сторінці у Facebook.

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    «Пекельна відпустка»: у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз (фото)
    «Пекельна відпустка»: у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз (фото)
    «Пекельна відпустка»: у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз (фото)

    Нагадаємо, що від медуз на Азовському морі страждають цього року й інші курортні міста.

    Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря Держрибагентства вважають, що медуз стало дуже багато через збільшення чисельності цих тварин у Чорному морі та, відповідно, більш масове їх потрапляння до Азовського моря через Керченську протоку навесні.

    Як раніше повідомлялося, на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Але нещодавно власники баз відпочинку вдалися до радикальних дій, аби зупинити нашестя медуз, яке відлякує відпочивальників. Вони почали встановлювати огороджувальні сітки.

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    Теги: Азовське море тварини відпустка море
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    «Пекельна відпустка»: у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз (фото)