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    «Тринадцяту пенсію» можуть виплатити вже цього року – Розенко

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    «Тринадцяту пенсію» можуть виплатити вже цього року – Розенко

    Уряд працює над реалізацією ініціативи

    Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко переконаний, що вже цього року можна буде виплатити «13-у пенсію».

    Про це повідомляє «Урядовий портал».

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    «Ініціатива президента Петра Порошенка полягає в тому, щоб одноразову виплату, яку  пенсіонери отримали у березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді «13-ї пенсії» наприкінці року. Її будуть отримувати люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію", - пояснив віце-прем’єр-міністр.

    За його словами, наразі уряд працює над реалізацією цієї ініціативи.

    «Ми проводимо відповідні розрахунки. У нас є всі можливості реалізувати  її вже з цього року», - зазначив Розенко.

    У березні 2019 року президент Петро Порошенко не виключав введення щорічної, «13-ї пенсії» для тих, хто отримує мінімальну соціальну виплату, у випадку росту економіки країни.

    Раніше у Пенсійному фонді інформували, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.

    За словами віце-прем’єра Павла Розенка, 2,5 млн пенсіонерів підвищили пенсію на понад 1000 грн.

    Як повідомлялося, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для понад 8,1 млн. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути меншим 100 грн.

    Крім того, з 1 березня 2019 року здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах.

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