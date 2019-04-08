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    Зеленський пообіцяв жителям окупованих територій пенсії, які їм і так виплачують

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський - Зеленський пообіцяв жителям окупованих територій пенсії, які їм і так виплачують
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

    Свій механізм «відновлення» пенсійних виплат, які Україна і так виплачує, Зеленський не став уточнювати

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив про необхідність «простягнути руку» жителям окупованих територій Донбасу, зокрема, відновивши їм пенсійні виплати.

    Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу «Україна», яке вийшло в ефір у неділю ввечері.

    «Ми повинні достукатися до кожної людини, яка живе на Сході, на тимчасово окупованих територіях... Не просто простягати їм руку, не просто обіцяти, а відновити ці відносини, почати платити пенсії людям, які живуть там», - заявив Зеленський.

    Варто зазначити, що свій механізм «відновлення» пенсійних виплат, які Україна і так виплачує, кандидат не став уточнювати.

    Зеленський також вказав на важливість інформаційної кампанії та активної комунікації з мешканцями окупованих територій. На його думку, людей з ОРДЛО потрібно переконати в тому, що можна «про все домовитися», і Україна відновить суверенітет над окупованими територіями Донбасу.

    Як відомо, Пенсійний фонд України вже виплачує пенсії на підконтрольній уряду території практично всім пенсіонерам з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

    Нагадаємо, Зеленський висловив готовність до прямих переговорів з президентом Російської Федереції Володимиром Путіним.

    Також він вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

    Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

    Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

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