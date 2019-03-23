В Україні можуть запровадити щорічну «тринадцяту пенсію»



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На додаткові виплати зможуть претендувати ті, хто отримує мінімальну пенсію

Умовою для введення «тринадцятої пенсії» є зростання економіки

Президент України Петро Порошенко не виключає введення щорічної, «тринадцятої пенсії» для тих, хто отримує мінімальну соціальну виплату, у випадку росту економіки країни.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна».

«Ми точно будемо продовжувати пріоритет пенсіонерів при реалізації соціальної політики. Я не виключаю, що одним з можливих варіантів стануть виплати тим, хто отримує мінімальну пенсію, 13-ї пенсії щорічно», - підкреслив Порошенко.

За його словами, умовою для введення «тринадцятої пенсії» є зростання економіки.

«Для цього на сьогоднішній день нам треба забезпечити зростання економіки, прорив, якщо хочете. І ми сьогодні випереджаємо і Російську Федерацію, і багато країн Європи в рамках економічного зростання», - додав він.

Раніше у Пенсійному фонді інформували, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.

За словами віце-прем’єра Павла Розенка, 2,5 млн пенсіонерів підвищили пенсію на понад 1000 грн.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для понад 8,1 млн. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути меншим 100 грн.

Крім того, з 1 березня 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах.

Джерело: Інтерфакс-Україна