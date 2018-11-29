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    Трьох поранених українських моряків виписали з лікарні у Керчі - журналіст

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    Українських військовополонених&nbsp;етапують в СІЗО Сімферополя - Трьох поранених українських моряків виписали з лікарні у Керчі - журналіст
    Українських військовополонених етапують в СІЗО Сімферополя

    Українських моряків Керченський міський суд заарештував на два місяці

    Трьох поранених українських військових - моряків Андрія Ейдер, Андрія Артеменка і співробітника СБУ Василя Сороку - виписали з лікарні у Керчі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Антон Наумлюк.

    За повідомленням Наумлюка, українських моряків, затриманих російськими прикордонниками, Керченський міський суд заарештував на два місяці.

    «Українських військовополонених етапують в СІЗО Сімферополя», - пише журналіст.

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    Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

    Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

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