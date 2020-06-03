В Україні – за добу 483 нові випадки Covid-19. Дані МОЗ з усіх регіонів



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В Україні 3 червня - 24823 випадки коронавірусу

Загалом зафіксовано 24823 випадки коронавірусу

Станом на 9:00 3 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру гродського здоров’я України.

З 483 людей, що захворіли за останню добу, 44 дитини (вчора 22), 103 медпрацівник (вчора 61). Одужали - 362, померли – 8 (вчора 9). За добу госпіталізовані 152 особи.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1050 випадків;

Волинська область — 959 випадків;

Дніпропетровська область — 950 випадків;

Донецька область — 166 випадків;

Житомирська область — 780 випадків;

Закарпатська область — 1236 випадків;

Запорізька область — 463 випадки;

Івано-Франківська область — 1465 випадків;

Кіровоградська область — 523 випадки;

м. Київ — 3133 випадки;

Київська область — 1652 випадки;

Львівська область — 1830 випадків;

Луганська область — 49 випадків;

Миколаївська область — 295 випадків;

Одеська область — 913 випадків;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1873 випадки;

Сумська область — 174 випадки;

Тернопільська область — 1200 випадків;

Харківська область — 1131 випадок;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 469 випадків;

Чернівецька область — 3442 випадки;

Черкаська область — 416 випадків;

Чернігівська область — 203 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на Covid-19.