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    Політика

    Голова бюджетного комітету Ради захворів на коронавірус, — нардеп

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    Нардеп від&nbsp;&laquo;Слуги народу&raquo; Арістов захворів на&nbsp;Covid-19 - Голова бюджетного комітету Ради захворів на коронавірус, — нардеп
    Нардеп від «Слуги народу» Арістов захворів на Covid-19

    На початку квітня було відомо про 9 випадків коронавірусу серед нардепів

    Народний депутат з фракції «Євросолідарність» Олексій Гончаренко заявив, що голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов від «Слуги народу» захворів на коронавірус.

    Про це він написав у Telegram.

    «Глава бюджетного комітету депутат Аристов (Слуга народу) захворів Covid-19», - написав він.

    Нагадаємо, що 20 травня фракція політичної партії Батьківщина у повному складі пішла на самоізоляцію через виявлення коронавірусу у члена фракції Олега Мейдіча.

    На початку квітня було відомо про 9 випадків коронавірусу серед нардепів. Серед них: Віталій Борт, Володимир Ватрас, Руслан Горбенко, Ігор Кисельов, Олександр Лукашев, Сергій Рудик, Анна Скороход, Сергій Шахов та Вадим Новинський.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Нагадаємо, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня. «Але, не всіх. А тих, що критично необхідні місту і бізнесу. Зокрема: відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів – з 23 травня. І не відкривати поки дитячі і спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня. Бо в місті відбувається транспортний колапс», – сказав Кличко.

    депутат Олексій Гончаренко Telegram карантин час коронавірус
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