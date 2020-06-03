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    Оперативні дані МОЗ. За останню добу кількість випадків коронавірусу значно збільшилась

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    <span><span>В Україні за добу зафіксовано 483 нових випадки Covid-19</span></span>, це на 155 випадків більше, ніж учора (328) - Оперативні дані МОЗ. За останню добу кількість випадків коронавірусу значно збільшилась
    В Україні за добу зафіксовано 483 нових випадки Covid-19, це на 155 випадків більше, ніж учора (328)

    Усього виявлено 24 823 випадків коронавірусної хвороби

    Станом на ранок 3 червня в Україні зафіксовано 483 нових випадків коронавірусу, це на 155 випадків більше, ніж учора (328).

    Усього виявлено 24 823 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 791 у дітей, 4 775 – у медиків.

    З 483 людей, що захворіли за останню добу, 44 дитини (вчора 22), 103 медпрацівник (вчора 61).

    Одужали - 362, померли – 8 (вчора 9).

    За добу госпіталізовані 152 особи.

    Загалом одужали 10 440 осіб, летальних випадків – 735.

    За попередню добу було здійснено 16 085 тестувань, з них – 9 880 дослідження методом ПЛР, а також 6 205 ІФА-тестувань.

    Найбільше людей захворіли за добу у Львівській області – 96, Києві – 62 та на Рівненщині– 50.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24823
    • Хворіють
      13648
    • Одужали
      10440
    • Померли
      735

    Нагадаємо, 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. За позаминулу добу лабораторно підтверджено 328 випадків.

    До слова, у Міністерстві охорони здоров'я 2 червня зафіксовано перший випадок коронавірусу.

    Як повідомлялось, станом на 3 червня у світі кількість померлих від коронавірусного захворювання Covid-19 перевищила 380 тис. Усього коронавірусом було інфіковано понад 6,3 млн людей, одужали більш ніж 2,7 млн. Найбільше летальних випадків зафіксовано у США – 106 180, Британії – 39 452 та Італії – 33 530.


    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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