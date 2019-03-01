Троє жителів Донеччини підірвалися на міні, збираючи в лісі дрова



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Чоловіки збирали дрова в місці, де не було попередження про міни

На підконтрольній частині Донбасу біля Гродівки троє чоловіків отримали осколкові поранення внаслідок спрацьовування вибухового пристрою. Про це повідомляє прес-служба спеціального моніторингової місії ОБСЄ.

У лікарні Мирнограда спостерігачі ОБСЄ бачили двох чоловіків (у віці 25 і 34 року) з бинтовими пов'язками на руках, ліктях і ногах. Медперсонал лікарні повідомив, що 25 лютого в лікарню поступили двоє чоловіків з декількома осколковими пораненнями.

Медичні працівники також додали, що третій 29-річний чоловік також потрапив до лікарні з осколковими пораненнями ніг, грудної клітки та правої руки і переломом кістки стопи.

«Однак під час візиту СММ медперсонал повідомив, що чоловік проходив медичне обстеження. Двоє чоловіків розповіли членам патруля місії, що вони збирали дрова в лісі біля Гродівки, коли їх друг, 29-річний чоловік, наступив на пристрій, який вибухнув», - йдеться в повідомленні.

Вони також додали, що не бачили ніяких знаків, які вказували на те, що в цьому районі є міни.

Поліція Покровська повідомила спостерігачам, що за фактом цього інциденту ведеться розслідування, і що фрагменти вибухового пристрою відправлені на експертизу.