Звільнені з російського полону моряки дають пресконференцію



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Пресконференція моряків у Києві, 12 вересня

Генеральний штаб Збройних сил України виступив організатором заходу

У Києві 12 вересня проходить пресконференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х захоплених у листопаді 2018 року військових моряків.

Генеральний штаб Збройних сил України виступив організатором заходу.

У прессконференції беруть участь капітан другого рангу Денис Гриценко – командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування; старший лейтенант Богдан Небилиця - командир малого броньованого артилерійського катера Нікополь; старшина першої статті Олег Мельничук - командир рейдового буксира Яни Капу; матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера Бердянськ.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка.