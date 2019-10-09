Державне бюро розслідувань не готує підозру Порошенку



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Роман Труба: Проти Порошенка зараз 13 проваджень, проте поки про підозру йому не йдеться

Державне бюро розслідувань не готує підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку. Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент Главкома.

«Зараз проєкту підозри колишньому президенту в ДБР немає», - сказав він.

За його словами, проти Порошенка зараз 13 проваджень, проте поки про підозру йому не йдеться.

Наразі Порошенко допитується як свідок, зазначив директор ДБР.

«ДБР пропонувало йому співпрацю, але він хоче протистояння», - сказав Труба.

Нагадаємо, раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Порошенком.