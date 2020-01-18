Трюдо вимагає від Ірану відправити чорні скриньки у Францію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Франція здатна зчитати інформацію, незважаючи на сильне пошкодження чорних скриньок

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран направити чорні ящики літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані у Францію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Трюдо, Франція є однією з небагатьох країн, яка здатна зчитувати інформацію з чорних ящиків попри сильні пошкодження.

«У Ірану немає рівня технічних знань і, в основному, обладнання, необхідного для швидкого аналізу цих пошкоджених чорних скриньок. Є початок консенсусу, що... (Франція - ред.) буде правильним місцем для відправки цих чорних ящиків, щоб швидко отримати від них необхідну інформацію, і саме на це ми закликаємо іранська влада погодитися», - заявив Трюдо.

Раніше повідомлялося, що Канада виплатить сім'ям канадців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані за 19 тисяч доларів.

Репатріація тіл загиблих канадців очікується у найближчий тиждень.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

До слова, міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.