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    Трюдо вимагає від Ірану відправити чорні скриньки у Францію

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    Трюдо вимагає від Ірану відправити чорні скриньки у Францію

    Франція здатна зчитати інформацію, незважаючи на сильне пошкодження чорних скриньок

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран направити чорні ящики літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані у Францію.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    За словами Трюдо, Франція є однією з небагатьох країн, яка здатна зчитувати інформацію з чорних ящиків попри сильні пошкодження.

    «У Ірану немає рівня технічних знань і, в основному, обладнання, необхідного для швидкого аналізу цих пошкоджених чорних скриньок. Є початок консенсусу, що... (Франція - ред.) буде правильним місцем для відправки цих чорних ящиків, щоб швидко отримати від них необхідну інформацію, і саме на це ми закликаємо іранська влада погодитися», - заявив Трюдо.

    Раніше повідомлялося, що Канада виплатить сім'ям канадців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані за 19 тисяч доларів.

    Репатріація тіл загиблих канадців очікується у найближчий тиждень.

    До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

    До слова, міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

    Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Канада Іран авіакатастрофа Франція літак МАУ
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