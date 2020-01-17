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    Технології

    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники

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    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    Фото: НАТО

    Новий літак спостереження може перебувати в повітрі до 30 годин

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг узяв участь у церемонії передання Альянсу двох перших безпілотних літаків RQ-4D для наземного спостереження в рамках програми, яка має значно посилити розвідувальні спроможності всього Альянсу.

    Подія відбулася у п’ятницю на базі італійських військово-повітряних сил у місті Сігонелла (Sigonella), повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу.

    «Генеральний секретар підкреслив важливість представленої системи наземного спостереження, яка дасть змогу командувачам ідентифікувати загрози та оцінювати обстановку на місцевості за будь-яких погодних умов. Він зауважив, що один такий дрон може оглядати територію, яку за розміром можна порівняти з такою країною як Польща», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, новий неозброєний літак спостереження може перебувати в повітрі до 30 годин, досягати високих широт на Півночі або африканського регіону Сахел, оглядати території Близького Сходу або регіону Атлантики.

    За словами генерального секретаря, коли всі із запланованих п’яти безпілотних літаків RQ-4D стануть в стрій, Альянс отримає можливість проводити моніторинг та забезпечувати захист відразу двох великих регіонів по всьому периметру на 360 градусів навколо себе. Ці безпілотні літаки перебуватимуть у колективній власності НАТО і діятимуть в інтересах усіх союзників по Альянсу.

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    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники
    НАТО отримав перші надсучасні безпілотні літаки-розвідники

    До експлуатації та обслуговування нової безпілотної системи наземного спостереження залучатимуться 600 фахівців з усіх країн НАТО.

    «Ці літаки є нашою найновішою силою. Вони є наочною демонстрацією прагнення НАТО до інновацій», - зауважив Столтенберг.

     

    Польща НАТО літак технології військова техніка Єнс Столтенберг
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