SkyUp припинить польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку



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Польоти призупинять з 1 лютого

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 лютого призупинить виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Призупинення польотів пов'язане з продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку, введеного Державіаслужбою України з 9 січня 2020 року.

Необхідність облітати території Ірану та Іраку викликала збільшення тривалості польотів, а також потреба робити зупинку в дорозі для дозаправки.

«Щоб зробити наші польоти більш безпечними, ми змінили ці маршрути - тепер ми літаємо через території Єгипту і Саудівської Аравії, а також робимо зупинку для дозаправки в Анталії. Така необхідність збільшує час польоту мінімум на 3 години. Це створює незручності для наших пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів в аеропортах прильоту - Запоріжжі, Львові, Харкові», - заявили в компанії.

У SkyUp Airlines також повідомили, що розглянуть можливість відновлення польотів в ОАЕ, якщо відповідний заборону буде знято.

Що стосується регулярних рейсів SkyUp в Коломбо (Шрі-Ланка), то авіакомпанія продовжить їх виконання з додатковою посадкою в Анталії на зворотному шляху.

Раніше президент «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) Євген Дихне заявив, що відновлення рейсів в Іран після атаки на літак, в результаті якого загинули 176 людей, навіть не розглядається.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.