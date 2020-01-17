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    SkyUp припинить польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку

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    SkyUp припинить польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку

    Польоти призупинять з 1 лютого

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 лютого призупинить виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова.

    Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

    Призупинення польотів пов'язане з продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку, введеного Державіаслужбою України з 9 січня 2020 року.

    Необхідність облітати території Ірану та Іраку викликала збільшення тривалості польотів, а також потреба робити зупинку в дорозі для дозаправки.

    «Щоб зробити наші польоти більш безпечними, ми змінили ці маршрути - тепер ми літаємо через території Єгипту і Саудівської Аравії, а також робимо зупинку для дозаправки в Анталії. Така необхідність збільшує час польоту мінімум на 3 години. Це створює незручності для наших пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів в аеропортах прильоту - Запоріжжі, Львові, Харкові», - заявили в компанії.

    У SkyUp Airlines також повідомили, що розглянуть можливість відновлення польотів в ОАЕ, якщо відповідний заборону буде знято.

    Що стосується регулярних рейсів SkyUp в Коломбо (Шрі-Ланка), то авіакомпанія продовжить їх виконання з додатковою посадкою в Анталії на зворотному шляху.

    Раніше президент «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) Євген Дихне заявив, що відновлення рейсів в Іран після атаки на літак, в результаті якого загинули 176 людей, навіть не розглядається.

    До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

    До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

    Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Запоріжжя Ірак Іран авіакатастрофа літак МАУ ОАЕ SkyUp Шрі-Ланка
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